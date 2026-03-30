Sólo 5% de los costos por los impuestos recaen en las empresas extranjeras, indica informe del BCE

EFE

Las empresas y los consumidores de Estados Unidos pagan la mayor parte del impacto de los aranceles que impuso el presidente Donald Trump.

Los aranceles de Estados Unidos subieron desde enero a noviembre de 2025 del tres hasta el 18 por ciento.

Las empresas exportadoras a Estados Unidos absorben sólo una pequeña fracción de los costos relacionados con el aumento de los aranceles.

Un aumento de 10 por ciento de los aranceles implica sólo un aumento del 9.5 por ciento de los precios, por lo tanto una pequeña fracción del aumento de los aranceles es absorbido por los exportadores.

Pero el impacto de los aranceles en los volúmenes de importación es grande.

Un aumento del 10 por ciento de los aranceles resultaría en una caída del 37 por ciento de los volúmenes de importación, según el estudio del BCE.

En la categoría de productos que todavía se negocian con los aranceles, ese aumento provocaría una caída de los volúmenes de importación de 4.3 por ciento.

Los costos asociados al aumento de los aranceles se trasladan a lo largo de la cadena de precio.

Una tercera parte de esos costos recae en los consumidores de Estados Unidos y si los aranceles se aplican durante más tiempo la cantidad será mayor.

A largo plazo, los costos podrían llegar a un nivel en el que las empresas de Estados Unidos agota su capacidad de absorberlos.

En el sector automovilístico, los aranceles han llevado a Estados Unidos a desvincularse sobre todo de China y la Unión Europea (UE) en favor de Canadá y México.

“El aumento de las importaciones automovilísticas de Canadá y México refleja el fortalecimiento de las relaciones económicas existentes”, según los economistas del BCE.

Sin embargo, la UE y Japón han reducido mucho los volúmenes de automóviles exportados y su valor.