









Ciudad de Mexico , 30 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Powell puntualizó que EU está saliendo aún de un lapso de presiones inflacionarias motivadas por la agresiva política comercial. / Foto: AFP

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, consideró que la actual política monetaria de la entidad que dirige está en una “posición adecuada” para afrontar el encarecimiento del crudo y otros efectos de la guerra en Irán, los cuales insistió en que deben enfrentarse con paciencia por el momento debido a que las crisis energéticas tienden a ser repentinas y fugaces.

“Ahora nos enfrentamos a los acontecimientos en Medio Oriente, los cuales sin duda afectarán a los precios de la gasolina. En este sentido, consideramos que nuestra política se encuentra en una posición adecuada para adoptar una actitud de espera y observar cómo evolucionan los acontecimientos”, explicó Powell en su intervención en una clase de principios económicos en Harvard.

El economista quiso incidir en la necesidad de observar detenidamente y con paciencia los efectos que tendrá la guerra en los precios por el hecho de que los efectos de un cambio de política monetaria tardan en ser palpables, lo contrario que sucede con una crisis de demanda, especialmente cuando afecta al sector energético.

Las crisis energéticas han tendido a aparecer y desaparecer con bastante rapidez, y, como es bien sabido, la política monetaria opera con plazos largos y variables. Jerome Powell

Presidente de la Fed

“Por consiguiente, para cuando surten efecto las repercusiones de un endurecimiento en política monetaria, es probable que el shock del precio del petróleo ya haya quedado muy atrás. De este modo, se termina ejerciendo presión sobre la economía en un momento en el que hacerlo resulta ya inapropiado”, argumentó.

Powell puntualizó que EU está saliendo aún de un lapso de presiones inflacionarias motivadas por la agresiva política comercial del Gobierno del presidente Donald Trump, aunque insistió en que se trata de una tendencia mucho más breve y débil que la vista en la pospandemia.

“Hemos tenido que hacer frente a una fuente de inflación mucho menor: la inflación derivada de los aranceles. Esta es visible y consideramos que, en realidad, se trata simplemente de un aumento de precios puntual. Esa ha sido nuestra postura desde el principio”, aseguró Powell, que nuevamente apuntó que esta presión “está sumando entre medio y un punto porcentual a la inflación”.

A principios de este mes, tras la finalización de una reunión de política monetaria de dos días, la Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3.50 por ciento al 3.75 por ciento .

En una rueda de prensa posterior a esa reunión, Powell dijo que preferiría que la inflación de los precios de los bienes, provocada por los aranceles, disminuyera antes incluso de abordar la cuestión de si el banco central debería ignorar cualquier aumento de la inflación derivado de la guerra, o responder a ella con una política monetaria más restrictiva para evitar que la inflación se acelere.

Powell señaló el lunes que la inflación ha estado por encima del objetivo del 2 por ciento del banco central durante aproximadamente cinco años, impulsada por una serie de perturbaciones: la colisión de una fuerte demanda y una oferta limitada a medida que el mundo se reabría tras los cierres por la pandemia de Covid-19, y más recientemente por lo que el presidente de la Reserva Federal denominó la perturbación “mucho menor” de los aranceles.

Powell respondió con entusiasmo a diversas preguntas de los dos profesores del curso, David Laibson y Jason Furman, así como de los estudiantes presentes, abordando temas como las preocupaciones sobre el crédito privado , el balance de la Reserva Federal, el impacto de la inteligencia artificial y su visión optimista a medio plazo de la economía estadounidense, a pesar de un mercado laboral con baja contratación que ha dificultado especialmente que los recién graduados universitarios encuentren trabajo.

Al pedírsele que aconsejara al exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, el candidato del presidente Donald Trump para sucederle al frente del banco central cuando finalice el mandato de Powell el 15 de mayo, el actual jefe de la Reserva Federal se mostró reacio a dar detalles.

Sin embargo, Powell señaló que la Reserva Federal debería resistir la tentación de utilizar sus herramientas para cualquier cosa que vaya más allá de cumplir con los objetivos que le ha encomendado el Congreso: mantener los precios estables y maximizar el empleo.

“No estamos tratando de ir en contra de ningún político ni de ninguna administración, pero tenemos que tener cuidado de ceñirnos a lo que estamos haciendo”, dijo Powell, a quien Trump ha atacado repetidamente por mantener los costos de endeudamiento demasiado altos.