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Finanzaslunes, 30 de marzo de 2026

Fed está lista para enfrentar alza de precios y otros efectos por la guerra en Medio Oriente

El banco central estadounidense será paciente en cuanto a la evolución del conflicto y su incidencia en la inflación, indicó Jerome Powell

Reuters y EFE

Warsh ha indicado que apoyaría la reducción de los tipos de interés.

Powell observó que el estudiante que formuló la pregunta llevaba puesta una camiseta de béisbol de los Boston Red Sox.

“No voy a intentar batear ese lanzamiento”, ironizó Powell.

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