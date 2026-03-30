El secretario de Economía explicó que en la primera reunión técnica con EU se acordó fortalecer la producción interna en la industria farmacéutica para reducir la dependencia de insumos

Rubén Romero / El Sol de México

El objetivo, señaló el secretario, es sustituir importaciones en sectores con dependencia superior al 90 por ciento, lo que implica riesgos económicos y sanitarios.

Por otra parte, Ebrard reiteró que México mantiene la postura de eliminar los aranceles entre socios del T-MEC, pues afectan la integración regional.

El secretario cuestionó medidas como los aranceles al acero, pues Estados Unidos continúa importando desde Asia.

El objetivo es actualizar, organizar y acelerar los procesos para proteger la propiedad intelectual y evitar abusos

Esta modernización regulatoria es clave para atraer inversión, impulsar innovación y crear empleos de alto valor.

Diálogo con China

China es un socio importante para México; mantenemos una relación comercial significativa y es necesario dialogar para defender nuestros intereses

Finalmente, sobre la propuesta para mejorar el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), señaló que aún no hay acuerdo y que las conversaciones continuarán en mayo.