T-MEC busca reducir compras de medicinas a Asia, revela Ebrard
El secretario de Economía explicó que en la primera reunión técnica con EU se acordó fortalecer la producción interna en la industria farmacéutica para reducir la dependencia de insumos
Rubén Romero / El Sol de México
El objetivo, señaló el secretario, es sustituir importaciones en sectores con dependencia superior al 90 por ciento, lo que implica riesgos económicos y sanitarios.
Por otra parte, Ebrard reiteró que México mantiene la postura de eliminar los aranceles entre socios del T-MEC, pues afectan la integración regional.
El secretario cuestionó medidas como los aranceles al acero, pues Estados Unidos continúa importando desde Asia.
El objetivo es actualizar, organizar y acelerar los procesos para proteger la propiedad intelectual y evitar abusos
Esta modernización regulatoria es clave para atraer inversión, impulsar innovación y crear empleos de alto valor.
Diálogo con China
China es un socio importante para México; mantenemos una relación comercial significativa y es necesario dialogar para defender nuestros intereses
Finalmente, sobre la propuesta para mejorar el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), señaló que aún no hay acuerdo y que las conversaciones continuarán en mayo.
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