Rubén Romero / El Sol de México

La suplantación de identidad con Inteligencia Artificial (IA) es un riesgo que se vive a diario en el sistema financiero mexicano, afirmó Pilar Pereira, directora estratégica de Alianzas para Latinoamérica Jumio, una empresa de verificación de identidad digital.

En entrevista para El Sol de México advirtió que los ataques con deepfakes, videos o imágenes manipuladas para hacerse pasar por otra persona, se han vuelto cada vez más comunes y accesibles, al grado de que son prácticamente imposibles de detectar sin tecnología especializada.

“Es más común de lo que la gente se imagina. A diario detectamos ataques de deepfake con cámara virtual. Los movimientos son naturales, por lo que para una persona es prácticamente imposible detectarlo. La única forma de hacerlo es utilizando IA”, explicó.

De acuerdo con el Informe sobre Fraude de Identidad 2025-2026 de Sumsub, una empresa de verificación de identidad, en México los intentos de fraude con deepfakes crecieron 484 por ciento en un año, uno de los aumentos más altos a nivel global.

Este porcentaje coloca al país como el segundo con mayor crecimiento en América Latina y el Caribe, solo por detrás de Guatemala. El fraude, detalló Pereira, ya no consiste en falsificar documentos como una credencial oficial, sino en crear identidades digitales completas que combinan datos personales, dispositivos y patrones de comportamiento.

Este cambio también ha transformado a quienes cometen estos delitos. De acuerdo con Pereira, ahora organizaciones bien estructuradas son las que operan de forma sistemática los fraudes.

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“Antes eran casos aislados, hoy son organizaciones bien montadas, con una intención de cometer fraudes y dar herramientas para que cualquier persona cometa un fraude”, señaló.

Riesgos para la banca y usuarios

El impacto de estas organizaciones apunta más para la banca y el entorno digital, ya que los ataques se dirigen cada vez más a las personas usuarias y no directamente a las instituciones. Esto ha incrementado riesgos como el robo de cuentas, la contratación de créditos con identidades falsas y la manipulación de procesos de verificación.

Ante este escenario, las herramientas de seguridad también han tenido que evolucionar. Pereira explicó que comprobar la identidad ya no puede depender sólo de documentos oficiales, sino que ahora requiere varias capas de validación.

“Hoy en día la identidad ya no es sólo un documento. También te identifican por tu correo, tu dirección o el dispositivo que usas. Todas esas señales se analizan para confirmar que realmente eres tú”, indicó.

Nueve de cada diez personas encuestadas señalaron estar interesadas en aprender más sobre cómo protegerse contra fraudes digitales / Foto: Reuters

Esto implica el uso de tecnologías como biometría facial, análisis de comportamiento y validación de dispositivos, así como bases de datos globales que permiten detectar patrones de fraude y anticipar intentos antes de que ocurran.

En México, este tipo de delitos muestra una alta incidencia. Pereira señaló que se registran múltiples intentos de fraude con identidades manipuladas y deepfakes, en línea con una tendencia creciente en América Latina.

Al mismo tiempo, también cambia la percepción de la población. Según datos de la firma, ocho de cada 10 personas en el país están dispuestas a dedicar más tiempo a procesos de verificación si esto implica mayor protección. “Ya no lo ven como algo ajeno, lo ven como una realidad”, afirmó.

Este entorno refleja una mayor conciencia sobre los riesgos digitales, pero también incrementa la presión sobre empresas y entidades financieras para reforzar sus sistemas de seguridad.

La expansión de herramientas de inteligencia artificial accesibles, incluso gratuitas, ha facilitado la creación de identidades falsas.

“¿Qué es lo preocupante? Esto se puede hacer con aplicaciones que se descargan de manera gratuita. Hoy en día se utilizan para crear identidades falsas, ya que es posible clonar rostros o generar nuevas identidades de forma muy sencilla”, advirtió.

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Ante ello, la especialista consideró que la única forma de enfrentar este tipo de fraude es mediante tecnología avanzada, capaz de detectar patrones que resultan invisibles para las personas.

El avance de la inteligencia artificial, concluyó, ha elevado el nivel de sofisticación del fraude, pero también obliga a replantear la forma en que se protege la identidad en la economía digital.