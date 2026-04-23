Demandan a 53 empresas de gas LP como Grupo Nieto y Gas Metropolitano por manipular precios durante 10 años
Otras compañías incluidas en la demanda de la Comisión Antimonopolio son Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Tomza y Grupo Global Gas, a las cuales se les acusa también de repartirse la clientela en cinco estados
Juan Luis Ramos / El Sol de México
“Como resultado de estas conductas ilegales, se cobraron sobreprecios que derivaron en un daño a los consumidores de más de 13 mil millones de pesos”, refirió la CNA en un comunicado.
La demanda, explicó, busca la reparación de los daños ocasionados a los consumidores afectados.
“Por ello, las afectaciones en este mercado impactan directamente en el gasto diario de millones de personas”, añadió.
El regulador indicó que esta reparación del daño se sumará a las multas administrativas impuestas a los infractores.
