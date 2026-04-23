El subsecretario de Comercio Exterior aseguró que la estrategia es ampliar relaciones con la región Asia-Pacífico mientras mantiene sus tratados con EU

Rubén Romero / El Sol de México

“México, como muchos países, está cambiando su forma de hacer comercio para encontrar nuevos mercados y que sus exportaciones crezcan. La región de APEC es clave para lograrlo”.

Por años, México vendió mucho a Estados Unidos, pero ahora busca ampliar sus relaciones comerciales, afirmó el subsecretario.

Diversificación comercial y T-MEC

Y aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está en revisión hasta 2026, el gobierno quiere que México trabaje más con países de Asia-Pacífico para vender más productos y hacer equipo con ellos.

Gutiérrez subrayó el peso económico de la región Asia-Pacífico, al señalar que concentra cerca del 60 por ciento de la riqueza global, lo que abre oportunidades para productos y talento mexicano.

No obstante, aclaró que, por ahora, México no mantiene negociaciones comerciales activas con economías de APEC, ya que la prioridad está en la revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá, prevista para el 1 de julio de 2026.

Relación comercial con China

Respecto a la relación con China, el subsecretario afirmó que se mantiene como un socio comercial relevante, especialmente en importaciones, y negó que exista una instrucción para alejarse de ese país.

“No tenemos ninguna instrucción de alejarnos de China, al contrario, nosotros seguimos muy abiertos a trabajar con ese país y así seguiremos trabajando en las prioridades que nos está instruyendo la presidenta”, indicó.

Gutiérrez añadió que la estrategia del gobierno federal es mantener abiertas las relaciones comerciales con distintas economías.