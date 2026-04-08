Confianza del consumidor vuelve a caer en marzo 

En su comparación anual, el indicador registró una caída de dos puntos, con lo que sumó 15 resultados negativos al hilo

Juan Luis Ramos / El Sol de México

La confianza de los consumidores mexicanos volvió a caer en marzo luego del repunte que tuvo un mes antes, según reportó este miércoles el Inegi.

En su comparación con marzo del año pasado, el indicador registró una caída de dos puntos, con lo que sumó 15 resultados negativos al hilo.

Lo anterior no ocurría desde el periodo entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, en plena crisis sanitaria por la pandemia, cuando se observaron disminuciones anuales durante 16 meses consecutivos, según un análisis del Banco BASE.

El reporte del Inegi señala que en su comparación anual todos los componentes del indicador mostraron bajas.

Destacan las percepciones sobre la situación económica del país en comparación con el año pasado y la que se espera para los próximos 12 meses, con caídas de 3.3 y 3.5 puntos, respectivamente.

Sobre la situación económica de los hogares en la actualidad y hacia futuro, hubo bajas de 0.5 puntos, mientras que para la posibilidad de compra de electrodomésticos y muebles la contracción fue de dos puntos.