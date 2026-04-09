Finanzasjueves, 9 de abril de 2026
Data / Aumento de la gasolina, principal preocupación
Los precios promedio de la gasolina en EU superaron los $3.50 dólares por galón a finales de marzo
Redacción / El Sol De México
El encarecimiento del combustible destaca como la principal preocupación entre los estadounidenses ante una acción militar contra Irán, por encima de otras consecuencias potenciales como el envío de tropas, las bajas militares, los ataques terroristas o la expansión del conflicto fuera de Medio Oriente, según una encuesta del Pew Research Center realizada del 23 al 29 de marzo entre 3,507 adultos