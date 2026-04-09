Data / Aumento de la gasolina, principal preocupación

El intercambio de mercancías en el mundo alcanzó un nuevo récord de 35 billones de dólares, no obstante, la UNCTAD espera que el ritmo se desacelere este año por el conflicto en Medio Oriente

Las familias mexicanas pagan hasta 26 pesos adicionales por un tanque de 30 kilos en el país, de acuerdo con datos de la CNE

Especialistas consideran que no existen parámetros claros sobre qué se considera un indicio para hacer este tipo de intervención sin una orden judicial

De acuerdo con el IMSS, durante el primer trimestre del año se crearon 207 mil 604 puestos, lo que significó una reducción de 8.4 por ciento anual

El precio de referencia del petróleo en Europa cayó más de 13%, mientras que su similar para el mercado estadounidense retrocedió 16%; en Wall Street, los tres principales índices lograron ganancias

El gobierno federal analizará nuevos métodos para aumentar la producción de gas natural con el objetivo de disminuir la dependencia energética de Estados Unidos

El ensamblador de origen chino no proporcionó detalles de la ubicación de la planta ni el monto de inversión que realizará en el país

Este es el primer anuncio que Meta hace tras una inversión de 14 mil 300 millones de dólares en la contratación de Alexandr Wang, de Scale AI

Los precios del petróleo han subido desde el inicio el pasado sábado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El encarecimiento del combustible destaca como la principal preocupación entre los estadounidenses ante una acción militar contra Irán, por encima de otras consecuencias potenciales como el envío de tropas, las bajas militares, los ataques terroristas o la expansión del conflicto fuera de Medio Oriente, según una encuesta del Pew Research Center realizada del 23 al 29 de marzo entre 3,507 adultos