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Finanzaslunes, 13 de abril de 2026

Japón se sostiene del turismo internacional para sortear el impacto de la guerra

Los países asiáticos dependen del petróleo que atraviesa el Estrecho de Ormuz y ante el alza de precios, los gobiernos han implementado medidas como subsidios

Juan Luis Ramos / El Sol de México

La crisis energética por la guerra en Medio Oriente golpea a Asia mientras eventos como la gira de BTS en Seúl y el turismo en el Monte Fuji mantienen alta la movilidad

“El petróleo es un insumo fundamental en las cadenas de valor. No solo en combustibles, sino en lubricantes, asfalto y petroquímica, donde inician muchas cadenas globales”, explicó.

Sin embargo, el guía de turistas consideró que “en algún momento será insostenible esta situación, pero por ahora se sigue manteniendo y con un turismo que cada vez crece más y más”.

A la par, los gobiernos han implementado subsidios y apoyos para empresas y población, en un intento por contener el golpe económico.

El especialista del Comex descartó un escenario de crisis generalizada en Asia. “No coincido en que vaya a haber pánico. Habrá políticas sociales, industriales y económicas para paliar el aumento en costos”.

Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.

Juan Luis Ramos
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