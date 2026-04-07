El índice Nikkei 225 de Japón ha caído 9.28 por ciento desde el pasado 27 de febrero, una de las bajas más pronunciadas entre los principales mercados internacionales

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Las bajas son mayores a las registradas por los mercados de occidente desde que comenzó el conflicto.

Incluso en México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) acumula pérdidas por 3.38 por ciento, menores a las de los mercados asiáticos.

El desplome de las principales bolsas en el lejano oriente se debe a la dependencia de los países asiáticos al crudo importado, mayor mente de la región en conflicto.

En el caso de China, la agencia cita datos de la firma de análisis Kpler correspondientes a 2025 que señalan que compra más de 80 por ciento del petróleo iraní de exportación.