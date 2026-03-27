La OEM enciende su nueva era solar

La empresa mexicana instaló paneles solares en su edificio corporativo de la capital con el que cubrirá 96% de su demanda eléctrica

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

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Alessandra Rojo de la Vega destacó la magnitud del proyecto, al señalar que esto contribuye a tener una alcaldía más sustentable a largo plazo.

Además, la OEM está trabajando para que las sedes de Mexicali, Tampico, Chihuahua y Durango tengan la misma tecnología.

“Conforme vayamos sumando las otras instalaciones, sin duda la OEM terminará operando alrededor de entre 2.5 a 3.5 MW, que ya estamos hablando de instalaciones grandes para nuestro sector”, agregó De Leschevin.

Camino a un edificio 100% sustentable

El proyecto no sólo representa un avance tecnológico, sino también el inicio de una estrategia ambiental más amplia dentro de la organización.

En una segunda etapa, la OEM trabaja en la captación de agua de lluvia, mejoras en el sistema de aire acondicionado e iluminación inteligente, con el objetivo de convertir el edificio en un referente de sustentabilidad.

Estos proyectos forman parte de una visión integral para transformar a la organización y avanzar hacia un modelo de operación cada vez más eficiente y sustentable.