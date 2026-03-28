Luis Ramírez / Corresponsal

Oaxaca, Oax.- México genera menos de 200 empleos formales al día, advirtió aquí el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, al señalar que el país enfrenta un estancamiento económico y una caída en la confianza para invertir.

“Solo generamos 72 mil empleos formales en todo un año… eso equivale a 197 empleos diarios en todo el país”, afirmó durante su visita a Oaxaca, al considerar insuficiente la cifra frente a la demanda laboral nacional.

El líder empresarial, quien acudió a la Toma de Compromiso del Consejo Directivo 2026–2027 en la entidad, explicó que, al descontar a trabajadores de plataformas digitales, la generación real de nuevos empleos es mínima, en un contexto donde cada año se incorporan alrededor de 1.2 millones de jóvenes al mercado laboral.

Sierra Álvarez sostuvo que este escenario está ligado a la falta de inversión. “No estamos creciendo porque no hay inversión, y no hay inversión porque no hay confianza”, afirmó.

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De acuerdo con datos de Coparmex, seis de cada diez empresas no consideran que sea un buen momento para invertir en México, una tendencia que —dijo— se ha mantenido desde 2024.

En ese contexto, advirtió que la inseguridad se ha convertido en el principal obstáculo para la actividad económica. “Uno de cada dos socios ha sido víctima de al menos un delito”, señaló.

Además, alertó que la extorsión, incluido el cobro de piso, se ha agravado en el país. “La extorsión está desbordada”, subrayó, al indicar que este delito ha crecido 78 por ciento en la última década y que el 97 por ciento de los casos no se denuncia.

El dirigente también señaló que en algunas regiones existen quejas de empresarios sobre abusos de autoridad. “En algunos casos, la autoridad se convierte en el mayor extorsionador”, afirmó.

Sobre el entorno económico, recordó que México registró un crecimiento de apenas 0.8 por ciento el año pasado, lo que calificó como prácticamente nulo.

En materia política, cuestionó la discusión de una reforma electoral al considerar que no responde a las necesidades actuales del país. “Las prioridades no están en una reforma electoral, están en la seguridad, la inversión y el empleo”, señaló.

Asimismo, advirtió que los cambios en reglas económicas y legales afectan la confianza. “La peor señal que se manda a la inversión es que las reglas del juego están cambiando sin consenso”, dijo.

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En el plano internacional, señaló que el aumento en los precios del petróleo y combustibles ya impacta la inflación en México, que se ubicó en 4.63 por ciento, por encima del objetivo del Banco de México.

Finalmente, subrayó que México debe fortalecer condiciones internas para aprovechar la revisión del T-MEC y el contexto global. “México no se puede dormir en sus laureles; tiene que ser un jugador confiable y atractivo a la inversión”, concluyó.