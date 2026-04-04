El país cuenta con el talento humano para fabricar sus propios semiconductores, según vicepresidente de Canieti

Rubén Romero / El Sol de México

El directivo explicó que, aunque el objetivo es fortalecer la producción regional en el marco del T-MEC y alinearse al proceso de relocalización de cadenas de suministro, la complejidad de esta industria impide cambios inmediatos.

Rebellón indicó que la estrategia consiste en avanzar por etapas, identificando qué componentes pueden producirse localmente, en lugar de intentar sustituir de forma inmediata la dependencia de Asia.

Por otro lado, en los llamados semiconductores de uso general o legacy, el país puede integrarse en procesos como ensamble, prueba y empaquetado, e incluso avanzar hacia manufactura en el mediano plazo.

“Se busca empezar por lo viable, por lo que ya se puede hacer en México, para no generar afectaciones. En los semiconductores de menor complejidad es donde hay más oportunidades”, explicó.

No obstante, el directivo advirtió que limitar el acceso a insumos que aún no pueden sustituirse en el país podría encarecer costos y trasladar ese impacto al consumidor final.

Integración con T-MEC

Rebellón señaló que el desarrollo del sector dependerá en gran medida de las reglas que se definan en la revisión del T-MEC, especialmente en materia de origen de productos.

Estas definiciones podrían incentivar la llegada de nuevas inversiones o la expansión de empresas que ya operan en México.

“Cuando tengamos reglas claras, veremos qué tipo de actividades llegan y qué oportunidades se abren”, comentó.

El directivo subrayó que los semiconductores no son una industria de volumen, sino estratégica, ya que determinan la capacidad tecnológica de los países.

Actualmente, México tiene menos de 1 por ciento de participación en la cadena global, aunque lidera en América Latina.

“Es una industria que te sienta en la mesa de los países que definen el futuro tecnológico”, afirmó.

En los próximos cinco años, el plan del sector prevé fortalecer capacidades en diseño, así como en procesos de ensamble y prueba, además de atraer nuevas inversiones de empresas globales que ya tienen presencia en el país.

“La idea no sólo es atraer empresas, sino que las que ya están crezcan y traigan más procesos”, indicó.