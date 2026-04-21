El presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled, dijo que 58% de la inversión esperada para este año se irá a estos rubros

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Luis Méndez Jaled, presidente del organismo, apuntó que para este año se tiene prevista una inversión en infraestructura en el país de 655.4 mil millones de pesos, la mejor cifra en los últimos tres años.

De ese monto, apuntó, 36 por ciento se destinará a obras de Pemex y 22 por ciento será ejecutado por la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), principalmente a obras carreteras.

En 2024, la inversión en infraestructura en el país se desplomó más de 32 por ciento, debido a la conclusión de mega proyectos federales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Según Méndez Jaled, a partir de marzo o abril de este año se espera que la industria reporte alzas en el valor de su producción.

Sobre los adeudos de Pemex a empresas del sector, el directivo estimó que la deuda de Pemex con empresas constructoras rondaba los siete mil millones de pesos.

No obstante, Méndez Jaled indicó que, al menos en lo que va de 2026, tienen reportes de que Pemex va al corriente con sus pagos de este año.