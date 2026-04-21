La Paraestatal informó que el ducto se encontraba fuera de operación y fue sellado de forma definitiva; no se detecta presencia de hidrocarburo en playas

Yazmín Morales

Pemex detalló que, tras la intervención del personal técnico, el ducto fue sellado de forma definitiva, con lo que se eliminó cualquier riesgo de filtración adicional del producto remanente que permanecía en la infraestructura.

La compañía aseguró que la fuga fue contenida en su totalidad y que, hasta el momento, no se registra presencia de hidrocarburo en las playas de la localidad, lo que descarta impactos ambientales en la zona costera.

Los trabajos de control y reparación incluyeron la aplicación de medidas de seguridad industrial y monitoreo constante del área para garantizar la estabilidad de la infraestructura.

Adicionalmente, Pemex refrendó en un comunicado su compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades cercanas, a partir de la atención oportuna ante este tipo de incidentes.