La CRT reconoció que el proceso avanza a paso lento, ya que solo 20% de los usuarios con un chip compartió sus datos

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Es decir, desde el pasado 9 de enero, fecha en la que inició el registro para el padrón, se han registrado, en promedio, 300 mil líneas cada día.

Román descartó que el universo de líneas del que se tiene información actualizada, se vaya a registrar.

A ello, añadió que hay compañías que, por prácticas comerciales suelen regalar chips a la población, los cuales muchas veces no se utilizan o bien son usados para gastar el saldo o los datos disponibles y después se desechan.

El funcionario dijo que no se tiene una estimación de cuántas líneas de las que se consideran activas podrían no estarlo, eso solo se sabrá una vez que se termine con el registro, después de junio.

No obstante, destacó que en Colombia, cuando se hizo un ejercicio similar, resultó que 20 por ciento de las líneas móviles, es decir, una de cada cinco estaba inactiva.

Datos de la CRT señalan que más de ocho de cada 10 líneas móviles que hay en México son de prepago, es decir, suelen recargar saldo y son las más susceptibles a utilizarse para algún tipo de delito.

Campaña de registro

Añadió que para evitar esta saturación los operadores están creciendo cada vez su infraestructura.

En febrero, Telefónica dijo que la implementación del registro obligatorio le ha significado una carga operativa y económica adicional, aunque descartó un aumento de sus precios.

Pero aclaró que la línea no se pierde, sólo se suspenderá hasta que se complete el trámite, incluso apuntó que las líneas de pospago seguirán pagando su servicio aunque estén suspendidas.

Asimismo, dijo que con el Mundial en puerta los usuarios no querrán quedarse sin línea, por lo que prevé que haya un incremento en los registros.