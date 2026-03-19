Los tres países que integran al tratado comparten cadenas de valor, flujos comerciales y negocios que hacen inviable una salida de alguna nación, considera Marcos Ramírez Miguel, director del banco

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Ramírez Miguel agregó que el ánimo en torno al acuerdo trilateral parte de un hecho práctico: la integración económica entre los tres países ya es demasiado profunda como para pensar en una ruptura de fondo.

Para él, esta integración comercial es como hacer huevos revueltos en el desayuno. “Ya no puedes decir ‘regrésame los huevos’. Ya no se puede, ya todo está revuelto”, comentó.

Cada parte, consideró, tratará de obtener la mejor posición posible en la mesa, pero sin perder de vista que el resultado debe preservar una relación que beneficia a los tres países.

La visión de Banorte sobre el tratado aparece, además, en un momento en que el banco observa con optimismo el desempeño económico de este año.

Aunque reconoció que los mercados han estado “un poquito” más volátiles de lo normal y que los primeros dos meses de 2026 han sido “moviditos”, sostuvo que el año luce mejor que el 2025.

De acuerdo con sus estimaciones, luego de que el año pasado la economía creció alrededor de 0.8 por ciento, en 2026 podría avanzar más de 1.5 por ciento. A eso se sumaría el impulso del Mundial de Futbol.

Ramírez Miguel no minimiza el tono que podría tomar la negociación. Al contrario, anticipa un proceso beligerante, con presión mediática y movimientos que también se reflejarán en los mercados.

Frente a ello, consideró que México debe actuar con inteligencia, evitar caer en provocaciones y concentrarse en construir un acuerdo que mantenga el beneficio compartido.

Plan México, la otra apuesta

Junto con el T-MEC, Ramírez ubicó al Plan México como la segunda gran palanca para el país en 2026. En su lectura, el proyecto cada vez está más aterrizado y cuenta con una ventaja política relevante.

A su juicio, el Plan México es alcanzable, está “bastante bien aterrizado” y ya comienza a mostrar avances, aunque todavía faltan detalles finales.

Con esa convicción, Banorte arranca 2026 con una hoja de ruta clara: resistir la volatilidad, leer con frialdad la negociación comercial y apostar por un plan de infraestructura que, en su visión, puede ampliar el crecimiento del país.