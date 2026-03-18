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Finanzasmiércoles, 18 de marzo de 2026

Alianza comercial México-EU en inocuidad agroalimentaria toca los 73 mil mdd

Senasica, Cofepris y la FDA de EU se comprometieron a impulsar acciones eficaces ante un brote de alguna enfermedad transmitida por alimentos

Bertha Becerra / El Sol de México

Resultado de este esfuerzo y de cumplir con prácticas de inocuidad, el intercambio agroalimentario entre México y Estados Unidos pasó en el último lustro de poco más de 50 mil millones de dólares a más de 73 mil millones de dólares.

Representantes de los citados organismos se reunieron en el marco de la Alianza para la Inocuidad Alimentaria y se comprometieron a impulsar acciones eficaces ante un brote de alguna enfermedad transmitida por alimentos.

Además se proponen evitar que los productos agrícolas frescos y procesados que se intercambian comercialmente, contengan contaminantes que pudieran afectar la salud de los consumidores.

Y esto se logra a través de la colaboración técnica, trazabilidad y la implementación de prácticas preventivas.

Los principales productos hortofrutícolas que se exportaron al mercado estadounidense fueron aguacate, tomate, frutillas y pimiento.

Actualmente, ante una mayor demanda de productos, se tiene la necesidad de reforzar estándares y esquemas de vigilancia en torno a la aplicación de las buenas prácticas.

Así como la implementación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación y los esquemas de certificación, entre otros aspectos.

Fortalecer plataforma técnico-científica

Y esto, en respaldo de los programas nacionales de vigilancia.

De ahí la relevancia de fortalecer los mecanismos de atención oportuna, subrayó.

Y la directora de la Oficina de Latinoamérica de la FDA, Michelle Rodríguez, habló de que es fundamental continuar con el compromiso de la participación activa de los grupos de trabajo que están vigentes.

Se trata de los de “Prioridades estratégicas y capacitación”; “Colaboración de laboratorios” y “Atención a brotes”. de los cuales se esperan logros derivados de la estrecha colaboración en este año 2026.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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