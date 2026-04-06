¿Te equivocaste en tu declaración anual? Así puedes corregirla con una complementaria

Existen cinco tipos de declaraciones complementarias y las puedes presentar en el sitio web del SAT

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿En qué casos se presenta una declaración complementaria?

De acuerdo con el SAT , existen cinco tipos de declaraciones complementarias:

Modificación de obligaciones

Esta se realiza cuando el pago de impuestos no se realiza dentro del plazo contenido en el propio acuse de recibo. En este supuesto, deberás capturar manualmente los campos de actualización y recargos

También se pueden presentar cuando se modifican datos manifestados en alguna declaración, relacionados con la determinación de impuestos o determinación de pago

Obligación no presentada

Se realiza para una o más obligaciones fiscales que se dejaron de presentar.

Dejar sin efecto obligación

Permite modificar declaraciones con errores relativos al periodo de pago o concepto de impuesto declarado.

Esquema anterior

Aplica cuando la declaración normal o complementaria se haya presentado en el esquema anterior y no se haya presentado en el servicio de Declaraciones y Pagos el periodo a declarar.

Subtipo esquema anterios

Aplica cuando la declaración normal o complementaria se haya presentado en el esquema anterior y además se haya presentado en el servicio de Declaraciones y Pagos el periodo a declarar.

¿Cómo presentar una declaración complementaria?

Para presentar una declaración complementaria debes seguir los siguientes pasos:

El SAT indica que podrías ser acreedor a una multa.