¿Te equivocaste en tu declaración anual? Así puedes corregirla con una complementaria
Existen cinco tipos de declaraciones complementarias y las puedes presentar en el sitio web del SAT
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿En qué casos se presenta una declaración complementaria?
De acuerdo con el
Modificación de obligaciones
Esta se realiza cuando el pago de impuestos no se realiza dentro del plazo contenido en el propio acuse de recibo. En este supuesto, deberás capturar manualmente los campos de actualización y recargos
También se pueden presentar cuando se modifican datos manifestados en alguna declaración, relacionados con la determinación de impuestos o determinación de pago
Obligación no presentada
Se realiza para una o más obligaciones fiscales que se dejaron de presentar.
Dejar sin efecto obligación
Permite modificar declaraciones con errores relativos al periodo de pago o concepto de impuesto declarado.
Esquema anterior
Aplica cuando la declaración normal o complementaria se haya presentado en el esquema anterior y no se haya presentado en el servicio de Declaraciones y Pagos el periodo a declarar.
Subtipo esquema anterios
Aplica cuando la
¿Cómo presentar una declaración complementaria?
Para presentar una
El SAT indica que podrías ser acreedor a una multa.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.