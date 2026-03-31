









Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Su nuevo álbum se compone de 10 canciones de su autoría. / Foto: Cortesía Alex Ferreira y Altafonte

Dominicano de nacimiento y chilango por elección; Alex Ferreira nos trae su más reciente disco El Arte de Esperar. Un álbum casi atmosférico y conceptual, dice, donde comparte su obsesión con el tiempo, el paso de este y la extinción del mismo.

A través de diez canciones, curadas y mezcladas por él personalmente, nos ofrece un trabajo introspectivo, personal y diferente. Una especie de manifiesto contra la inmediatez y la falta de concepto en una era donde los sencillos dominan y el tiempo castiga. Una especie de documento para una generación que empieza a descubrir que tiene más pasado detrás, que futuro por delante.

Normal: Háblanos por favor de tu nuevo disco, El Arte de Esperar, Alex, del concepto, ¿qué es para ti el arte de esperar? Alex Ferreira (AF): “No es que yo tenga la verdad absoluta sobre este tema pero, nosotros los cantantes componemos canciones y discos, que nos sirven para recordarnos a nosotros mismos. En este caso la paciencia es el tema central, en todas las canciones hay un común denominador, el tiempo: el tiempo puede ser un aliado o un enemigo, depende como lo veas. Últimamente estoy obsesionado con el tiempo como concepto, con el paso del tiempo.

Normal: Al parecer los millennials a estas alturas estamos obsesionados con el paso del tiempo, es como eso que decía Joseph Conrad en La Línea de la Sombra ¿no? Hemos llegado a ese punto en la vida donde ya pasamos el “no regreso”... AF: “Bueno, es que ya tenemos más pasado que futuro…”

Normal: Y “el pasado está de moda”, esa es una de las célebres frases que viven en este nuevo disco, esto nos gusta mucho y también nos gusta esto de que creciste con los CDs y con los discos; que viviste la ida masiva del vinil y su regreso masivo. Los formatos físicos necesitan la atención del escucha, y necesita la atención del escucha para atender el concepto de la obra. Y tu nuevo discos, El arte de esperar, suena conceptual y a que tú hiciste la mezcla, y que lleva un orden…

La clave de su éxito es dedicación. / Foto: Cortesía Alex Ferreira y Altafonte

AF: “La verdad es que diste en el clavo. Más que músico me considero melómano y consumidor de música. Por cierto, gasto más dinero del que debería comprando discos. Es una manera de escuchar música más activamente, menos pasiva.

“Eso hace que me interese el orden de los discos, y los discos como conceptos y escucharlos de principio a fin. Para este disco grabamos treinta canciones y elegí diez, para que tuvieran algún común denominador, sí me interesan mucho los discos y su orden. Al menos para mí es muy importante, ya será que cada quién escuche la música como quiera”.

A pesar de que su carrera inició a finales de la década de los 2000, su primer disco salió al mercado en 2010. Un Domingo Cualquiera es el disco que comienza su discografía, la cual llega a nueve Larga Duración y varios EPs. Esto hace de la carrera de Alex Ferreira un ejemplo de constancia; del ascenso obtenido a través de la dedicación. Su obra lo hecho colaborar con Jorge Drexler, Ximena Zariñana, Vetusta Morla y David Byrme, por ejemplo; lo ha llevado a tocar en el Vive Latino o el Stéreo Picnic; lo ha consagrado como un doble nominado al Grammy, a pesar de llegar a producir su álbum más célebre a través del crowdfunding, Canapé. Una carrera conceptual de alguna forma, basada en la espera, la constancia y la paciencia.

Normal: Nos llama mucho la atención que tu nuevo disco está lleno de sonidos incidentales, algo latino, alarmas, guitarras delicadamente distorcionadas; está extremadamente pensado. AF: “Sí, es pensado y a la vez no, hay errores. Siento que hoy en día es muy fácil grabar discos, mezclarlos bien, afinar cosas y nosotros quisimos dejar un poco de crudeza en algunas puntos. Sí es cierto que me encantan esos sonidos incidentales y meter al escucha en un lugar y un tiempo, esa era la idea. En el disco no predomina un género, ni un sonido. Quizá esa es una constante en mi carrera: nunca le he hecho un disco a un género o que el anteriores se parezca a éste nuevo. Intento un tanto eso y pasármela bien. En este caso El arte de esperar es un disco coproducido con amigos y fue un proceso muy divertido”.

Comparte su obsesión por el tiempo en su nuevo disco / Foto: Cortesía Alex Ferreira y Altafonte

Normal: Por cierto, el disco no tiene pausas. Algo así como en los discos de rock barroco, como en el Sargento Pimienta, que no tiene pausas y una rola te lleva a la otra y de un género a otro… AF: “Qué interesante que digas esto porque el tiempo no tiene pausas y ese es el concepto”.

Normal: Y hablando del tiempo y de los millennials, parece que es difícil para nuestra generación que está infantilizada, el paso del tiempo, eso de que estás envejeciendo. Personalmente te comento que hace poco me detectaron una enfermedad que ocurre con la edad y esto hizo que me diera cuenta de repente que soy mortal. AF: “Claro, te entiendo, y he teniendo que pasar por esa reflexión. También con los padres que se van haciendo mayores, y en mi caso yo tengo una hija y siento que los hijos nos hacen conscientes sobre el paso del tiempo.

“Hicimos un par de cosas muy interesantes para el lanzamiento, por ejemplo un listening en una tienda de discos en la Condesa, e invitamos a muchos fans y grabamos su testimonio, y hubo una fan que dijo esto: “los fans van creciendo con el artista y van identificando cada etapa”. A lo mejor en alguna etapa anterior de mi carrera yo era un poco más pasional hablando mucho del amor y todo eso, y muchos fans van superando esto con el artista”.

Toma su tiempo para reflexionar. / Foto: Alex Ferreira y Altafonte

Normal: Con el paso del tiempo en este transcurso actual del tiempo, después de la pandemia, que parece un hecho de retro futurismo distópico, los rockeros, muchos de ellos y los que hacen pop muy elaborado, han usado a la autorreflexión cómo una herramienta de protesta ante lo inmediato del mundo actual; un disco es como un acto de rebelión ante una industria discográfica que sólo piensa en sencillos ¿Qué opinas de esto? AF: “El otro día vi una noticia que me salió en redes sociales acerca de la venta de viniles. Que superó el billón de dólares la venta de viniles el año pasado y eso no sucedía desde 1983, que fue el año en que tú y yo nacimos. Y ahora esa gente que empezó a comprar discos sin tener un tocadiscos, una tornamesa y luego lo compraron. Entonces de repente lo que sucedió fue la necesidad de la experiencia. Exacto, la palabra correcta es EXPERIENCIA. Por eso cada vez los boletos de los conciertos son más caros, la gente está deseando más formar parte de una experiencia humana, también.”

Su nuevo disco lanzado hace algunos días, El arte de esperar, definitivamente es una obra conceptual dónde el tiempo cómo aliado o enemigo es el tema central. Prefiero que me duela, primer sencillo y video del disco, es una oda al rock de yate japonés de los 80, o el rock tailandés del presente. Con atmósferas incidentales y sonidos de playa y noche citadina, algo así como el Destroyer de Kaputt o el Metronomy de English Riviera, este disco nos llena de nostalgia moderna para una generación que envejeció sin darse cuenta de ello.

“Corro para alcanzar el momento que se esfumó… siempre llego tarde a todo…”, dice Alex Ferreira en Bumerán; estamos saturados, “la vida tiene demasiadas cosas”, canta de nuevo con nostalgia mientras la delicada salutación, vale la pena recalcarlo, se desvanece con la alarma del reloj que te despierta, maldita sea, el tiempo agota.

En este disco la Ciudad de México es importante y más que un product placement involuntario, el Oxxo existe como el punto de reunión universal en este país. Más en la zona Metropolitana de la esta enorme Ciudad, y así, otro músico más le da vida a la calle de esta gran urbe: desde Rockdrigo González y El Haragán, hasta Paul McCartney en The Backseat of my Car y Café Tacvba en cada uno de sus discos; Alex Ferreira hace su parte.

La Ciudad de México es su inspiración / Foto: Cortesía Alex Ferreira y Altafonte

Normal: Y hablando de experiencias, tenemos entendido que llevas unos quince años viviendo acá en la Ciudad de México ¿qué tal la experiencia chilanga? AF: “Qué pregunta tan profunda. Increíble. Estoy muy agradecido. La Ciudad de México es mi casa. Aquí estoy criando a mi hija. Aquí tengo a mis mejores amigos; he pasado terremotos; me he enchilado más de una vez hasta las lágrimas; me he ahogado en mezcal y Tequila innumerables veces. Ya me cantaron una vez “Alex hermano, ya eres mexicano”, por otro lado, creo que me lo he ganado a pulso y me siento en casa. No sé si vaya a vivir aquí el resto de mi vida pero la Ciudad de México será siempre mi casa”.

El próximo 22 de mayo dará un concierto en el auditorio Black Berry / Foto: Cortesía Alex Ferreira y Altafonte

Normal: Hay una larga lista de artistas sobretodo de músicos, que han tomado a la Ciudad de México como su segunda casa o ya se establecieron aquí: Michael Nyman el pianista inglés; Damon Albarn de Blur; al parecer Lenny Kravitz ya tomó a la Condesa como segunda base ¿qué hace tan atractiva a la Ciudad de México para los músicos? AF: “¿Ah sí? ¿Lenny Kravitz? Puede ser que los mexicanos no se den tanto cuenta porque nacieron aquí y viven aquí, pero más allá de la cultura ñ, que es una muy influyente, en casi todo el mundo es muy fácil encontrar algo mexicano, un restaurante, una canción, pero no quisiera hablar de esto. Te voy a hablar de la Ciudad de México como el punto neurálgico de la cultura latinoamericana. Yo tengo amigos aquí que son colombianos, venezolanos, dominicanos de Costa Rica, de Argentina, de España y bueno esto lo sabe todo el mundo, lo sabe Lenny Kravitz y lo sabe Damon Albarn: la Ciudad de México es un punto dónde convergen un montón de culturas, y me atrevería a decir que el día de hoy, la Ciudad de México es como si fuera la capital de Latino América.”

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