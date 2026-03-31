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Gossipmartes, 31 de marzo de 2026

La paciencia es la mayor virtud del cantante Alex Ferreira

El cantante dominicano habla en entrevista sobre su obsesión por el tiempo, sentimiento que comparte en su más reciente disco El arte de esperar. “Un álbum casi atmosférico y conceptual”

Alejandro Castro / El Sol de México

El amor necesita tiempo

Periodista especializado en música, arte y cultura. 25 años de experiencia en radio y medios impresos.

Alejandro Castro - YESICA CADENA
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