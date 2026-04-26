La serie de Marvel, protagonizada por Nicolás Cage y creada por Oren Uziel, ofrece una versión única del arácnido en blanco y negro y a color

Belén Eligio / El Sol de México

Oren subrayó que esta producción presenta una propuesta única y sin precedentes, que sorprenderá a los fans: “Trabajamos mucho para lograr versiones de estos personajes que fueran únicos y específicos para esta serie”.

“Me dijeron que hiciera lo que sintiera, y que era un tipo divertido. Es algo que casi no ves de ese personaje, porque es muy serio, pero usa el humor para enmascarar lo que quiere hacer”, contó.

Para él divertirse con sus papeles es crucial para lograr un buen trabajo, por lo que considera que el resultado fue bastante bueno.