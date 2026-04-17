El jazz como resistencia musical: Un tributo a Amy Winehouse

Jordi Funtanet, promotor de Jazz en Chapultepec, habla sobre el significado del género en la escena actual, y presenta un homenaje a la cantante británica

Belén Eligio / El Sol de México

Así lo considera Jordi Funtanet, promotor de Jazz en Chapultepec, quien subraya que este género “ha sonado de muchas formas distintas a través de 100 años de grabaciones”.

Esta cualidad lo ha mantenido vigente incluso frente a los cambios drásticos en la industria musical, pues desde mediados del siglo XX ha representado una postura crítica frente a las tendencias dominantes.

“Siempre ha sido música que presenta una resistencia a diferentes cosas, desde los 40 y 50, también tiene una resistencia muy notable hacia lo comercial”, agregó Jordi.

En su opinión, esta oposición a la estandarización es uno de los factores que genera una conexión profunda con su audiencia, la cual encuentra en el género una alternativa auténtica frente a lo impuesto por el mercado.

“La gente que lo encuentra atractivo porque tiene esta resonancia en muy adentro de ellos, en el alma de que no todo lo comercial está bien, no porque alguna empresa, algún movimiento o toda la gente diga que está bien, quiere decir que para uno lo está”.

Jordi asegura que la experiencia en vivo es parte crucial del éxito de este proyecto, especialmente porque los asistentes se vuelven más exigentes con aspectos como el sonido y la ejecución, y eso los lleva a ellos como organizadores a buscar los mejores intérpretes.

Con respecto al papel del jazz dentro de la industria musical, afirma que adquiere una relevancia particular frente a la masificación de otros géneros.

“El jazz es esta esencia natural, humana que dice, ‘pues mira, no está hecho para que me escuches, está hecho para que los que sí les lata que lo disfruten donde sea que estén y se vuelve ahora más relevante que nunca”.

El concierto homenaje a Amy Winehouse contará con la participación de Jeary y Christian Balderas Band, y se llevará a cabo el 17 de abril, con funciones a las 19:00 y 21:00 horas.