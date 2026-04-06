La estrella de la serie “Élite” filma “Baton”, su primera cinta en inglés y participa en el documental “Peace Peace Now Now”, donde conversa con Lydia Cacho sobre violencia de género

Belén Eligio / El Sol de México

En entrevista con El Sol de México, la estrella de la serie “Élite” detalló que a principios de año culminó el rodaje.

Conversa con Lydia Cacho

Actualmente Ester Expósito participa en el documental de Lifetime “Peace Peace Now Now”, una miniserie que reúne cuatro relatos de mujeres que enfrentaron y sobrevivieron distintos conflictos sociales en Latinoamérica.

Expósito dice que admira a la periodista debido a su coraje para dar voz a las mujeres que sufren violencia de cualquier tipo.

“Fue inspirador conocer más de ella, preguntarle y aprender de todo lo que tenía para contarnos, de la locura de vida que ha tenido, luchando y protegiendo a las mujeres”, declaró.

Alzar la voz es una necesidad

La actriz reconoce que esta experiencia reforzó su postura activa frente a temas sociales, dejando claro que su compromiso va más allá de lo profesional. Para ella, alzar la voz es una necesidad, incluso cuando implica incomodidad.

La actriz destacó el valor del trabajo de mujeres como Lydia Cacho, a quien describe como un ejemplo de valentía que enfrentó estructuras de poder en condiciones adversas, incluso poniendo en riesgo su propia vida.

“Que una mujer como ella en México, con muy pocas herramientas para hacer lo que hizo, expusiera a gente tan importante y tan poderosa, y señalarlos prácticamente sola, me parece una valentía y de mucho coraje”.



Más allá del activismo, la actriz también destacó la capacidad de transformar el dolor en arte, reconociendo en la escritura una herramienta poderosa para generar conciencia y atraer a nuevas audiencias.

Expósito asegura que esta acercamiento al feminismo y a mujeres que dan voz a otras mujeres, le ha dejado aprendizajes sobre el apoyo entre unas y otras, frente a un sistema que constantemente busca dividir.