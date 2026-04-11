elsoldemexico
Gossipsábado, 11 de abril de 2026

Luis de Tavira encabeza una adaptación de “El rey Lear” de Shakespeare

A más de un año de su última incursión como actor, protagoniza el montaje en el que “Lear” no es un monarca, sino un director de teatro

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Licenciada en Periodismo. En los últimos 17 años estoy en la Sección de Espectáculos en la Fuente de Televisión Abierta.

Alma Rosa Camacho
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro/ La ciudad en disputa

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / Una redacción de los años 70

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi Mamá y El Sexo / Sexo en la Luna: tabú o necesidad científica

ambrin - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Amparo Brindiz

Retos del INE: IA y desinformación

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES