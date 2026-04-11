Luis de Tavira encabeza una adaptación de “El rey Lear” de Shakespeare











Ciudad de Mexico , 11 de abril de 2026 Ver más periódicos

De Tavira explicó que la obra “en parte habla de la vejez, porque mi personaje ha llegado a ese final de la vida, a la que se aferra" / Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

Dramaturgo, director y maestro, Luis de Tavira regresa a la actuación como protagonista de “El rey Lear”, de William Shakespeare, bajo la dirección de Angélica Rogel. Su anterior incursión como actor fue en “El padre”, hace un año y medio.

La directora presenta una versión en la que “Lear” no es rey, sino un director de teatro que deja su compañía a sus hijas. La obra de Shakespeare presenta a un anciano monarca que divide su reino entre sus herederas, pero comete el error de dejar fuera a la única que lo ama de verdad, mientras las consentidas lo humillarán y abandonarán en su vejez.

“No siento que se trate de un homenaje a mi persona. Es un homenaje recibir esta invitación, es un homenaje entrar a escena y tener el privilegio y oportunidad de actuar en esta obra. Con toda sinceridad digo yo no quiero homenajes, en todo caso es homenaje al teatro mexicano”, dijo De Tavira en el anuncio del estreno de esta adaptación a la obra de Shakespeare.

El protagonista del montaje, que inicia su temporada el 7 de mayo en La Gruta del Centro Cultural Helénico, confesó que le haría “mucho daño” pensar en homenajes hacia él. “Por el contrario, yo vivo desde la gratitud, desde el atrevimiento para en todo caso contribuir en un inmenso homenaje al teatro, que es el arte de la vida”.

Mariana Gajá, Mayra Batalla y Diana Sedano, interpretan a las hijas de “Lear”, y también actúan Mariana Giménez, Mauricio García Lozano, Alejandro Morales, David Calderón, Raúl Villegas y Roberto Pichardo. La compañía ofrecerá únicamente 20 funciones.

Mariana Gajá, Mayra Batalla y Diana Sedano, interpretan a las hijas de “Lear” / Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

De Tavira explicó que la obra “en parte habla de la vejez, porque mi personaje ha llegado a ese final de la vida, a la que se aferra, pero en la historia se abordan muchos conceptos, no temas porque la vejez no es un tema, es una realidad de la vida humana y sin duda es un conflicto tanto para el que llega a esa etapa de su vida, como para la gente a su alrededor.