La publicación recupera biografías, diarios personales y 40 testimonios de amigos y colegas, revelando la emotiva historia de sus integrantes originales

Kevin Aragón

Catarsis, lágrimas y recuerdos olvidados. Como un viaje emocional fue pensado el libro “Pandora. 40 años. Porque el tiempo ha sido aliado”, que presentaron sus integrantes originales: Fernanda Meade y las hermanas Isabel y Mayte Lascuráin.

“No habíamos abierto los corazones tanto como fue con este libro. Creo que lo que más me llamó la atención fue el modo en que todo fue tan bien escrito, tan real y tan bonito , dijo Mayte, cuyo nombre real es María Teresa.

El libro cuenta también con 40 testimonios de conocidos de las cantantes: “Es algo que me conmueve. Me emociona pensar que los hijos que tenga mi hijo lo van a poder ver. Esto ya quedó para siempre”, dijo Isabel Lascuráin.

Entre las voces que se aparecen en el libro se encuentran las de Emmanuel, Yuri y Mijares, cantantes que al igual que ellas iniciaron su carrera o cosecharon éxitos en la década de los 80

Recurrieron a sus diarios

Mayte Lascuráin reconoció que Fernanda Meade no se opuso en ningún momento a que Liliana Aboroa, quien la sustituyó cuando decidió lanzarse como solista, formara parte del libro.

“Yo le estoy muy agradecida porque el artista suele ser muy ególatra. Cuando Fernanda se fue, Pandora siguió, pero fue una época muy difícil. En este libro está Liliana, están sus hermanos y sus papás. No se escatimó”, dijo.

Casi dos años de trabajo

“(Durante la investigación) empezaron a salir cosas que no nos esperábamos, que ni ellas mismas sabían, historias que no se acordaban y que tuvimos que investigar de las que salieron cuestiones hasta legales que nos fuimos enfrentando.

“Nos tardamos porque, además, todavía cuando ya teníamos prácticamente terminado el libro para entrar a imprenta se les ocurrió darles el Grammy. Así que ellas sugirieron para que el libro culmine con el premio”, dijo Eudado del Valle.