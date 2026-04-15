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Gossipmiércoles, 15 de abril de 2026

¿Cómo murió Pedro Infante? Se le recuerda a 69 años de su muerte

El legado del actor y cantante se mantiene vigente, conocido como el ídolo de México, protagonizó decenas de películas de la época de oro del cine en el país

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Previo a desarrollarse dentro del medio del espectáculo, se desempeñó como carpintero, incluso diseñó su propia guitarra.

Otros de sus largometrajes fueron “A.T.M. ¡A toda máquina” (1951), “Dos tipos de cuidado” (1953), “El mil amores” (1954), “El inocente” (1956), entre otros.

El año de su muerte, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) reconoció su trayectoria.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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