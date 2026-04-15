El actor y cantante es uno de los ídolos más representativos de la época de oro del cine mexicano / Foto: Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca Mario Vázquez Raña

Pasadas las siete de la mañana de un 15 de abril de 1957, un avión C-87 Liberator Express de TAMSA despegó de Mérida, Yucatán rumbo a la Ciudad de México. Minutos más tarde, antes de las ocho, en una localidad cercana, el avión se desplomó e incendió, dejando cinco muertos, entre ellos el piloto, el actor y cantante Pedro Infante.

Esa fue la versión oficial que se dio al momento de explicar la razón del fallecimiento del cantante, actor e ídolo mexicano, quien murió a los 39 años de edad. En ese momento, mantenía una relación con la actriz y cantante Irma Dorantes, con quien se casó en 1953, aunque nunca se divorció de su primera esposa María Luisa León.

El accidente aéreo fue sumamente comentado, para muchos dejó más preguntas que respuestas. El cuerpo del cantante se calcinó y fue reconocido gracias a una pulsera de oro que supuestamente perteneció al artista, así como también a una placa en su cabeza.

Una de las pasiones de Pedro Infante fue volar, sin embargo, ese pasatiempo lo llevó a sufrir dos accidentes. En el primero solo tuvo algunas lesiones superficiales, mientras que el segundo fue un poco más grave, por lo que se le tuvo que implantar un placa en el cráneo. Gracias a su supervivencia de estos dos accidentes, se ganó el apodo de El inmortal y, a 69 años de su muerte, parece que este mote sigue vigente ya que su legado tanto en la música como en el cine prevalecen y se transmiten de generación en generación.

Pedro Infante nació un 17 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, hijo de Delfino Infante y María del Refugio. Fue el tercero de los 15 hijos que tuvo la pareja. Al poco tiempo, su familia lo llevó a asentarse en Guamúchil, en el mismo estado.

Al crecer y motivado por su esposa María Luisa León, Infante viajó a la capital para audicionar como actor. Infante fue parte importante de la Época de Oro del Cine Mexicano. Su fama incrementó en la década de los años cuarenta con títulos como “Nosotros los pobres” (1948), “Ustedes los ricos” (1948), “Pepe el toro” (1953) y “Tizoc” (1957), con el que ganó un reconocimiento internacional.

En total fueron más de 60 títulos en los que Infante destacó como actor comenzando en filmes como “En un burro tres baturros” (1939), donde fue un extra; “Jesusita en Chihuahua” (1942), “¡Arriba las mujeres!” (1943), “Los tres García” (1947) y “¡Vuelven los García!”, en ese mismo año.

El público aceptó de inmediato a Pedro Infante debido a su manera tan camaleónica de encarnar a los personajes. Podía ser desde el hombre varonil y entonces mujeriego, vestido de charro, como también dar vida a gente humilde, sencilla, noble y de buen corazón.

Estuvo siete veces nominado al Premio Ariel, el máximo galardón del cine mexicano, en filmes como “Cuando lloran los valientes” (1948), “Los tres huastecos” (1949) en el que hizo tres personajes, “La oveja negra” (1950), “Un rincón cerca del cielo” (1953), “Pepe el Toro” (1954) y “La vida no vale nada” (1956), en donde resultó ganador de la estatuilla plateada en la categoría de Mejor actor.

En 1957, Infante fue acreedor del Oso plateado de Berlín, en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) por su trabajo en la cinta “Tizoc (Amor Indio)” que protagonizó con María Félix, bajo la dirección de Ismael Rodríguez. El premio otorgado de manera póstuma lo recibió su mamá.