Llegan cintas de acción, de terror y moda a la cartelera, por lo que no puedes perderte ninguno de los estrenos

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

De dramas, terror y conciertos en vivo

Para el 9 de abril se estrenarán las siguientes películas:

El 11 de abril es muy musical y las Armys, así como en general los fanáticos del K-Pop podrán ver el show de “BTS World Tour: Arirang”.

Como parte del 25 aniversario de la cinta “Donnie Darko”, la cinta regresa a la pantalla grande en la cadena Cinépolis, a partir del 16 de abril.