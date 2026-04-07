De Zendaya a BTS, ¿quién dominará la taquilla de cine en abril?
Llegan cintas de acción, de terror y moda a la cartelera, por lo que no puedes perderte ninguno de los estrenos
Froylan Escobar Lara / El Sol de México
De dramas, terror y conciertos en vivo
Para el 9 de abril se estrenarán las siguientes películas:
El 11 de abril es muy musical y las Armys, así como en general los fanáticos del K-Pop podrán ver el show de “BTS World Tour: Arirang”.
Como parte del 25 aniversario de la cinta “Donnie Darko”, la cinta regresa a la pantalla grande en la cadena Cinépolis, a partir del 16 de abril.
Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.