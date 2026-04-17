Fiscalía aprehende a presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe
La joven fue localizada sin vida la mañana de este viernes dentro de un edificio donde acudió a una entrevista de trabajo
Dana Estrada / El Sol de México
La Fiscalía detalló que se encontró sangre en la caseta de vigilancia. Y que previo a la agresión, pudo existir un altercado entre ambos.
Esta información fue obtenida luego de la obtención de datos de prueba reportados en el informe de criminalística, y el dictamen médico forense preliminar.
El vigilante será presentado ante autoridades judiciales en las próximas horas, y así definir su situación jurídica.
De acuerdo con los actos de investigación, el detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desapariciónFGJ
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Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.