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Metrópoliviernes, 17 de abril de 2026

Fiscalía aprehende a presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe

La joven fue localizada sin vida la mañana de este viernes dentro de un edificio donde acudió a una entrevista de trabajo

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Dana Estrada / El Sol de México

La Fiscalía detalló que se encontró sangre en la caseta de vigilancia. Y que previo a la agresión, pudo existir un altercado entre ambos. 

Esta información fue obtenida luego de la obtención de datos de prueba reportados en el informe de criminalística, y el dictamen médico forense preliminar. 

El vigilante será presentado ante autoridades judiciales en las próximas horas, y así definir su situación jurídica. 

De acuerdo con los actos de investigación, el detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desapariciónFGJ

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Dana Estrada
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