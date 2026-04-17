Fiscalía aprehende a presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe

La joven fue localizada sin vida la mañana de este viernes dentro de un edificio donde acudió a una entrevista de trabajo

Dana Estrada / El Sol de México

La Fiscalía detalló que se encontró sangre en la caseta de vigilancia. Y que previo a la agresión, pudo existir un altercado entre ambos.

Esta información fue obtenida luego de la obtención de datos de prueba reportados en el informe de criminalística, y el dictamen médico forense preliminar.

El vigilante será presentado ante autoridades judiciales en las próximas horas, y así definir su situación jurídica.

De acuerdo con los actos de investigación, el detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición FGJ