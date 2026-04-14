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Metrópolimartes, 14 de abril de 2026

Llegan a 806 los contagios de sarampión en la CDMX

En tres días aumentaron 15 casos de la enfermedad en la capital del país

Karla Mora / El Sol de México

La Dirección General de Epidemiología indica en el informe, emitido el 10 de abril, que el universo de casos era de 791, es decir que en tres días hubo 15 casos nuevos.

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX mantiene la convocatoria para que quienes viven o transitan por la CDMX acudan a los puntos de vacunación.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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