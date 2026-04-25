Sigue creciendo el número de casos nuevos de sarampión, con 26 casos esta semana, 11 más que la pasada.

Iván Ortiz

Vacunación del sarampión

Por otro lado, aunque ha crecido el número de personas vacunadas en la capital mexicana, también los incidentes relacionados a la vacunación.

Este 25 de abril, el gobierno capitalino puso en marcha la Semana Nacional de Vacunación 2026 “Vacunar es Amor”, que se llevará a cabo hasta al 2 de mayo, con el objetivo de completar esquemas básicos de inmunización en la población.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que la vacunación es la herramienta más eficaz de prevención y subrayó su papel en el control del brote de sarampión registrado en la ciudad.

Esto es casi el triple de los 166 casos registrados en el mismo periodo de 2025. Aunque estos casos no implican necesariamente una relación causal con la vacuna, son de relevancia epidemiológica.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad causada por un virus que se transmite, como el Covid-19, mediante las gotículas que esparce una persona enferma al hablar, toser o estornudar.

Originada en los vecinos del norte Canadá y Estados Unidos, esta epidemia supone un posible nuevo brote con la llegada de visitantes de estos países, también anfitriones de la próxima Copa del Mundo.