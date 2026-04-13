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Méxicolunes, 13 de abril de 2026

Bloquean vecinos caseta de la carretera México-Cuernavaca

Cerca de 120 habitantes de San Andrés Totoltepec llevan a cabo una protesta para denunciar la falta de agua en la localidad

Manuel Cosme

Los manifestantes iniciaron su protesta alrededor de las 7:00 horas y hasta el momento seguían en el sitio en espera de una respuesta a sus demandas.

Las y los vecinos afirmaron que la falta de agua en la zona es constante y eso los perjudica directamente.

Los pobladores también se quejan de lo que llamaron negligencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual, aseguraron, provoca problemas en la continuidad y calidad del servicio.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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