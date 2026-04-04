elsoldemexico
Méxicosábado, 4 de abril de 2026

Buscan obligar al IECM a fortalecer campañas para promover elección vecinal

Tomás Pliego Calvo, secretario de Participación Ciudadana, criticó la baja participación en las elecciones de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), ante la falta de campañas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)

Manuel Cosme

“El IECM debería hacer su mayor y mejor esfuerzo para que el proceso sea un éxito; la elección de Copacos es un fracaso porque no participa más del cinco por ciento del padrón”, indicó el funcionario.

Respecto a la elección de Copacos, subrayó que, más allá del nombre de las figuras de representación vecinal, el objetivo central debe ser fortalecer la participación ciudadana.

Adelantó que el gobierno local tendrá posiblemente una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana a finales de 2026 o a principios del año que viene.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (II)

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / Tan lejos-tan cerca: Ruta de la amistad

daniel h roj - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Daniel Hernández Aldaco

Esclavos de hoy vs los de ayer

image
Felipe Arizmendi

Encuentro de traductores indigenas

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES