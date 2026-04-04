Buscan obligar al IECM a fortalecer campañas para promover elección vecinal











Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

Impresión de boletas para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y consulta de Presupuesto Participativo el pasado 1 de abril / Foto: Laura Lovera/El Sol de México

Tomás Pliego Calvo, secretario de Participación Ciudadana de la CDMX, planteó obligar al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a etiquetar recursos para realizar campañas más efectivas que impulsen la participación ciudadana.

En entrevista con El Sol de México, expuso que es necesario que el IECM realice “campañas efectivas, no mediocres”, de promoción del voto, y ejemplificó la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos), que tienen muy baja participación de los capitalinos, ya que desconocen su importancia.

Pliego Calvo recordó que los pueblos originarios tienen mecanismos establecidos para elegir a sus representantes, mientras que en el resto de la ciudad se hace por medio del proceso electoral de los Copacos, que organiza el instituto electoral local.

Tomás Pliego dijo que, a pesar de que el IECM tiene recursos millonarios, no hace lo suficiente para realizar una buena campaña de difusión y convocar a los votantes; por lo tanto, la elección de las Copacos es poco conocida y eso genera un abstencionismo del 95 o 96 por ciento.

“Tenemos que obligar al instituto electoral a que haga procesos de participación y elección de representantes con el recurso necesario, que se entere toda la ciudadanía, que haya campañas amplias y que no estén ahí haciéndose guajes, haciendo campañas muy mediocres, muy limitadas”, enfatizó.

Sin embargo, precisó que primero hay que sacar adelante el Plan General de Desarrollo (PGD), a fin de contar con más elementos que sirvan para preparar la reforma a la Ley de Participación Ciudadana, la cual fue aprobada en 2019 y que, reconoció, es necesario actualizar.

El secretario aseguró que la modificación de ese ordenamiento está sujeta a la aprobación del PGD, que ahora está en consulta, con entrevistas efectuadas a medio millón de personas aproximadamente, y eso permite a la administración local recoger la opinión de la ciudadanía y no solo de expertos.

El funcionario señaló que, aunque el Partido Acción Nacional (PAN) critica este proceso, el personal de la Secretaría de Participación Ciudadana toca las puertas de las casas y sus habitantes aportan una información valiosísima, lo que le permitirá al gobierno de la CDMX tener un panorama mucho más amplio. De esta forma, el Programa General de Desarrollo tendrá como base lo que piensan los capitalinos.

“Ya que esté el programa, que conozcamos cuál es su contenido, que emana de la opinión de miles de ciudadanos, pues vamos a poder tener mayores elementos, no los únicos, pero sí elementos para poder ya, con toda responsabilidad, plantear una reforma a la Ley de Participación Ciudadana”, recalcó Pliego Calvo.

El titular de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana prefirió no señalar los temas que hay que conservar de la ley vigente en la materia; en cambio, propuso que en el nuevo ordenamiento exista un precepto, a fin de obligar al IECM a que haga procesos de participación y elección de representantes con el presupuesto adecuado.

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El funcionario mencionó que esa institución tiene un presupuesto este año de mil 590 millones de pesos; si se restan las prerrogativas partidistas, calculó, le quedan como mil 200 millones de pesos y no se sabe qué hace con esos recursos.