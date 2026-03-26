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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Cámara de Diputados recibe plan B electoral y lo turna a comisiones; se discutirá hasta 7 de abril

El plan B electoral de Sheinbaum llegó a San Lázaro cuatro horas después de que se aprobara en el Senado de la República, en donde se suprimió adelantar la revocación de mandato

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Sin embargo, al aprobarse en el Senado de la República, únicamente se aprobaron los últimos tres preceptos, puesto que el PT -aliado político de Morena- se manifestó en contra de adelantar la revocación del mandato presidencial.

Asimismo, resaltó que en el Senado Morena mostró unidad y respaldo absoluto a la iniciativa presidencial.

Tras el voto diferencia del PT en el aspecto de la revocación de mandato, Ricardo Monreal consideró que sí es necesario hacer una operación cicatriz para cerrar heridas y dar la vuelta a la página.

“Nos necesitamos todos, y yo creo que la tolerancia y la actitud objetiva y profesional en la política tiene que mantenerse, para mantener también viva la coalición para la elección del 27 y el 30”, agregó.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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