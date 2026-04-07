elsoldemexico
Méxicomartes, 7 de abril de 2026

Nueva credencial universal de salud: fechas y requisitos para el trámite

La secretaria de Bienestar informó que este mes solo será el registro para adultos de 85 años y más

Montserrat Maldonado

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, detalló que se trata de un documento que dará el acceso efectivo al derecho universal de salud. 

“Se va a realizar a través de una organización que hemos venido trabajando en la Secretaría del Bienestar y se dará en todo el territorio nacional desde 0 hasta más de 100 años”, comentó. 

De acuerdo con la funcionaria, se espera que para la primera etapa se esté registrando a casi 100 millones de mexicanos

¿Cuándo comienza el registro y quiénes pueden hacerlo?

Este mes de abril se iniciará el registro solamente para las y los adultos de 85 años en adelante y será del 13 al 30 de abril. 

Las ciudades donde iniciará el registro será en las capitales de las 24 entidades federalizadas al IMSS Bienestar

Montiel Reyes afirmó que se va a platicar con los otros estados para incorporarlos posteriormente. Para este primer registro se espera la participación de máximo 2 millones de personas en 2 mil 59 módulos. 

¿Qué documentos tendrás que llevar? 

Seis semanas después del trámite se entregará la credencial físicamente y se avisará a través de un mensaje de texto la hora y lugar donde habrá de recibir el documento

Letra para el registro

El registro será por la letra del primer apellido y de manera gradual de acuerdo al rango de edad: 

Montiel subrayó que una vez entregado el documento, se activará la credencial digital y dará acceso al servicio

“Se irá informando mes con mes a qué grupo de edad le corresponde el registro”, concluyó la funcionaria. 

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Cambio urgente

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Afores, claves en infraestructura

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Las buscadoras

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Enfrentar la crisis de desapariciones

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES