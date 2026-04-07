La secretaria de Bienestar informó que este mes solo será el registro para adultos de 85 años y más

Montserrat Maldonado

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, detalló que se trata de un documento que dará el acceso efectivo al derecho universal de salud.

“Se va a realizar a través de una organización que hemos venido trabajando en la Secretaría del Bienestar y se dará en todo el territorio nacional desde 0 hasta más de 100 años”, comentó.

De acuerdo con la funcionaria, se espera que para la primera etapa se esté registrando a casi 100 millones de mexicanos.

¿Cuándo comienza el registro y quiénes pueden hacerlo?

Este mes de abril se iniciará el registro solamente para las y los adultos de 85 años en adelante y será del 13 al 30 de abril.

Las ciudades donde iniciará el registro será en las capitales de las 24 entidades federalizadas al IMSS Bienestar:

Montiel Reyes afirmó que se va a platicar con los otros estados para incorporarlos posteriormente. Para este primer registro se espera la participación de máximo 2 millones de personas en 2 mil 59 módulos.

¿Qué documentos tendrás que llevar?

Seis semanas después del trámite se entregará la credencial físicamente y se avisará a través de un mensaje de texto la hora y lugar donde habrá de recibir el documento.

Letra para el registro

El registro será por la letra del primer apellido y de manera gradual de acuerdo al rango de edad:

Montiel subrayó que una vez entregado el documento, se activará la credencial digital y dará acceso al servicio.

“Se irá informando mes con mes a qué grupo de edad le corresponde el registro”, concluyó la funcionaria.