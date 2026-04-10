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Méxicoviernes, 10 de abril de 2026

Confirma Sheinbaum ficha roja de Interpol contra Silvano Aureoles

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Interpol participan para que el exgobernador de Michoacán pueda ser detenido en cualquier lugar del mundo

Rafael García

Esto se suma a la alerta previa del INM en contra de Aureoles.

Respecto a la información disponible, la presidenta señaló que hasta ahora solo se dispone de la que hizo pública la Fiscalía de Michoacán.

“Solamente tenemos la información que se hizo pública ayer por parte de la Fiscalía de Justicia de Michoacán (...) Tiene una orden de aprehensión por la FGR que sigue abierta para su detención”, señaló la mandataria.

Este jueves el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que el exgobernador podría estar en Estados Unidos tras recibir ayuda del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para escapar.

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