De gotas de chapopote a derrame de Pemex: cómo cambiaron la versión sobre la catástrofe en el Golfo de México

En un inicio, las autoridades tanto federales como locales atribuyeron el incidente a procesos naturales y la presencia de embarcaciones

Roxana González

“Fue un derrame de un barco y por las corrientes marítimas eso fluyó hacia nuestro estado. La Secretaría de Marina, Pemex y el Gobierno del estado junto con los pobladores están haciendo la limpieza de las playas”, dijo ese día la gobernadora.

Durante marzo, Nahle descartó que el derame fuera grave y lo comparó con un lagrimeo.

El 26 de marzo, el grupo interdisciplinario ofreció una conferencia de prensa. En ella, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, dijo que habían detectado tres posibles fuentes del derrame: chapopoteras en el Golfo de México, buques petroleros y posibles fugas en los ductos de Pemex.

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El incidente generó la separación de tres funcionarios de Pemex y provocó la llegada de manchas de chapapote a las costas de Veracruz y Tabasco.

Organizaciones como Greenpeace documentaron, mediante monitoreo colaborativo, que el derrame cubría más de 630 kilómetros de costa afectada, contradiciendo la versión oficial que minimizaba el impacto en las playas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.