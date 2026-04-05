Depuran lista de aspirantes a consejería del INE: 369 presentarán examen

Deberán presentarse este lunes a la Cámara de Diputados donde serán evaluados en conocimientos clave

Maleny Navarro / El Sol de México

Este lunes, 369 personas que aspiran a uno de las tres consejerías vacantes del INE se someterán a un examen de conocimientos.

Es por ello que podrán continuar con la siguiente fase del procedimiento que consiste en una evaluación de conocimientos que se realizará este 6 de abril en la Cámara de Diputados.

Entre los aspirantes excluidos están Rosio Calleja Niño y Jaime Dahir Arista Hernández por ser integrantes de la dirigencia de un partido político.

El examen constará de temas como:

Tras el examen, sólo pasará 50 por ciento de las personas mejor evaluadas.

En la tercera fase se evaluará la idoneidad de las y los aspirantes, y en la cuarta fase se realizarán entrevistas presenciales para finalizar la evaluación.

Tras dichos filtros, el Comité Técnico de Evaluación elaborará tres listas de cinco personas cada una, en donde se elegirán a los tres próximos titulares de las consejerías electorales del INE.

Con información de Atzayacatl Cabrera