Depuran lista de aspirantes a consejería del INE: 369 presentarán examen
Deberán presentarse este lunes a la Cámara de Diputados donde serán evaluados en conocimientos clave
Maleny Navarro / El Sol de México
Este lunes, 369 personas que aspiran a uno de las tres consejerías vacantes del INE se someterán a un examen de conocimientos.
Es por ello que podrán continuar con la siguiente fase del procedimiento que consiste en una evaluación de conocimientos que se realizará este 6 de abril en la Cámara de Diputados.
Entre los aspirantes excluidos están Rosio Calleja Niño y Jaime Dahir Arista Hernández por ser integrantes de la dirigencia de un partido político.
El examen constará de temas como:
Tras el examen, sólo pasará 50 por ciento de las personas mejor evaluadas.
En la tercera fase se evaluará la idoneidad de las y los aspirantes, y en la cuarta fase se realizarán entrevistas presenciales para finalizar la evaluación.
Tras dichos filtros, el Comité Técnico de Evaluación elaborará tres listas de cinco personas cada una, en donde se elegirán a los tres próximos titulares de las consejerías electorales del INE.
Con información de Atzayacatl Cabrera
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