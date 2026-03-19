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Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

Desde Yucatán se envía ayuda humanitaria a Cuba

Desde el puerto de Yucalpetén, organizaciones civiles y voluntarios preparan más de 30 toneladas de ayuda humanitaria con alimentos, medicamentos y productos esenciales para comunidades afectadas en la isla

Héctor Moreno / Corresponsal

De acuerdo con Marisela Vega, una de las organizadoras, la respuesta de la población yucateca ha sido amplia y generosa, lo que permitió superar la meta inicial de acopio.

Asimismo, participantes de la recolecta coincidieron en no descartar la posibilidad de organizar futuros envíos, dependiendo de las necesidades y de la respuesta de la ciudadanía.

La embarcación con 25 tripulantes a bordo, llevaría 30 toneladas de ayuda humanitaria a la población cubana, recolectadas en varios estados del país.

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