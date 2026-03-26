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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

El Ejecutivo controló la elección de la Suprema Corte, señala estudio de la Fundación Konrad Adenauer

Un informe de la Fundación Konrad Adenauer concluye que la elección judicial fue una “simulación” y que la integración del pleno de la SCJN respondió a un proceso “predecible y sesgado”

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

De los otros seis ganadores, recuerda el informe, cuatro provinieron de la lista exclusiva del Poder Ejecutivo y los dos restantes de la lista conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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