









Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rindieron protesta el 1 de septiembre de 2025. / Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

La reforma judicial fue diseñada para apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la jornada electoral del año pasado para elegir a personas juzgadoras fue más una “simulación” que una verdadera competencia.

Esas son algunas de las conclusiones a las que llega el estudio “Elecciones Judiciales 2025. Balance crítico”, realizado por la Fundación Konrad Adenauer, en colaboración con una docena de organizaciones sociales e instituciones académicas.

“El Poder Ejecutivo decidió quién aparecía en las boletas y decidió, en última instancia, quién iba a ganar las elecciones judiciales”, afirmó Juan Pablo Campos González, gerente de estudios sobre Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer y cocoordinador del estudio presentado este jueves.

En el capítulo denominado “Las elecciones judiciales en México. Un proceso orquestado, predecible y sesgado” , el documento detalla la forma en que el Poder Ejecutivo opera para colocar a los nueve ministros del máximo tribunal del país.

“Las tres personas en funciones, ministras de la SCJN conocidas por su lealtad al gobierno federal, su amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus vínculos familiares con sus colaboradores cercanos, ganaron sus cargos sin dificultad”, refiere el texto en alusión a Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

“Esto significa que el 100 por ciento de los puestos fueron ocupados por candidatos respaldados directa o indirectamente por el Ejecutivo y su aliado Legislativo”, donde el partido Morena y sus coaligados tienen mayoría calificada.

Para los autores del documento, el simple hecho de aparecer en una lista del Poder Judicial —cuyos integrantes fueron desacreditados por el entonces presidente López Obrador— redujo a cero la posibilidad de éxito de los candidatos. Ninguno de los postulados con el aval del PJ logró un lugar en la SCJN.

El informe identifica dos afectaciones centrales: a la equidad en la contienda, al generar ventajas estructurales para ciertas candidaturas; y a la neutralidad, por la intervención de personas servidoras públicas y el uso de recursos públicos en la elaboración y distribución de los llamados “acordeones”.

Sobre la circulación masiva de listas en las que se plasmaban nombres de candidatos funcionales al gobierno, el estudio reveló que en veinte entidades circularon “acordeones” con las listas exactas de las nueve personas que terminaron ganando los puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otro fenómeno que hace dudar sobre la autenticidad de las elecciones judiciales es que la totalidad de las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial contó con el respaldo del Poder Ejecutivo, lo que incrementa la influencia presidencial en las decisiones judiciales.

De igual forma, el 65 por ciento de las magistraturas federales electas correspondió a candidaturas postuladas por el Poder Ejecutivo, lo mismo que el 42 por ciento de las personas electas para encabezar a los juzgados federales.