Claudia Sheinbaum confirma visita a México de Gianni Infantino, presidente de la FIFA
La mandataria informó que la reunión será para hablar detalles de organización previo al Mundial 2026
Montserrat Maldonado
Sheinbaum afirmó que la reunión con Infantino se dará en Palacio Nacional el lunes 30 de marzo, es decir, la próxima semana.
“El lunes recibimos al presidente de la FIFA, va a venir a para tratar detalles de organización y pues vamos a recibirlo y platicar sobre el Mundial 2026”, dijo.
Seguridad y remodelaciones por el Mundial
Entre las intervenciones destacan el Parque Alegría Tecuiche, la implementación de Senderos Seguros y la rehabilitación del paso peatonal que conecta el Estadio Ciudad de México con el CETRAM Huipulco.
Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.