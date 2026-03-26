La mandataria informó que la reunión será para hablar detalles de organización previo al Mundial 2026

Montserrat Maldonado

Sheinbaum afirmó que la reunión con Infantino se dará en Palacio Nacional el lunes 30 de marzo, es decir, la próxima semana.

“El lunes recibimos al presidente de la FIFA, va a venir a para tratar detalles de organización y pues vamos a recibirlo y platicar sobre el Mundial 2026”, dijo.

Seguridad y remodelaciones por el Mundial

Entre las intervenciones destacan el Parque Alegría Tecuiche, la implementación de Senderos Seguros y la rehabilitación del paso peatonal que conecta el Estadio Ciudad de México con el CETRAM Huipulco.