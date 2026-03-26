elsoldemexico
Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Claudia Sheinbaum confirma visita a México de Gianni Infantino, presidente de la FIFA

La mandataria informó que la reunión será para hablar detalles de organización previo al Mundial 2026

Montserrat Maldonado

Sheinbaum afirmó que la reunión con Infantino se dará en Palacio Nacional el lunes 30 de marzo, es decir, la próxima semana.

“El lunes recibimos al presidente de la FIFA, va a venir a para tratar detalles de organización y pues vamos a recibirlo y platicar sobre el Mundial 2026”, dijo. 

Seguridad y remodelaciones por el Mundial 

Entre las intervenciones destacan el Parque Alegría Tecuiche, la implementación de Senderos Seguros y la rehabilitación del paso peatonal que conecta el Estadio Ciudad de México con el CETRAM Huipulco.

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Vacíos que provocan crisis

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Activismo ambiental selectivo 

image
Ricardo Monreal

Irán: una guerra costosa

unnamed
Columna invitada

Opinión de Violeta S. H. Hsu / Sin cuentos chinos, Taiwán cuenta

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES