INE inicia validación de registro de 5 partidos políticos 

Serán aceptados o rechazados el próximo 25 de junio y oficialmente constituidos el 1 de julio.

Rafael García

Durante este proceso, el instituto verificará que cumplan con los requisitos legales, así como afiliaciones y asambleas mínimas.

Los partidos que serán sometidos a este proceso de validación serán Somos México, Que Siga la Democracia, México Tiene Vida, Partido Paz y Partido Interacción Empática.

La consejera Dania Ravel explicó que, en torno a las afiliaciones, se llevan a cabo los cruces correspondientes para descartar duplicidades y doble afiliación y verificar las afiliaciones recabadas mediante el régimen de excepción.

Además se realizan las compulsas contra el padrón electoral y, en su caso, se darán vistas a los partidos políticos si se identifican duplicidades.

Detalló que una vez concluido el procesamiento de las afiliaciones, se tendrá un número preliminar de ellas y la situación registral de cada una de estas.

Dania Favela afirmó que, en el caso de las asambleas realizadas, se verificará que durante su celebración no hayan participado organizaciones gremiales con objeto social diferente a la de constituir un partido político.

Además de que la organización no haya realizado actividades prohibidas, como entrega de dádivas, que derivarían en la invalidación de las mismas.

Así como 3 mil personas militantes en por lo menos 20 estados.

O contar con 300 personas militantes en por lo menos 200 distritos, los cuales deberán contar con credencial para votar vigente de dicha entidad.

Se presentaron 89 notificaciones de intención, de las cuales siete no procedieron.

Luego, se presentaron 31 desistimientos, y en total se realizaron 52 capacitaciones con relación al procedimiento para ser validados.

En total, sólo 14 organizaciones celebraron asambleas, con un total de mil 70 en conjunto; se intentaron mil 702 y se cancelaron 631.

Asimismo, entre las 82 organizaciones registraron un total de un millón 584 mil 509 afiliaciones.

Estas cifras son preliminares, pues faltan ser validadas en estos 60 días hábiles por el INE.