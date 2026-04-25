Informalidad impacta más a mujeres

Entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026, casi ocho de cada 10 nuevos ocupados en este sector fueron mujeres, de acuerdo con cifras del Inegi

Rubén Romero / El Sol de México

Beatriz Robles, directora de operaciones de Manpower México, explicó que esta tendencia responde a la falta de empleo formal en el país y a las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a mejores condiciones laborales.

“Muchas personas no quedan desempleadas, sino que se mueven hacia actividades por cuenta propia, comercio o servicios sin registro formal”, explicó. En el caso de las mujeres, esto se intensifica por las limitaciones de tiempo asociadas a las tareas de cuidado.

Sin embargo, el problema no es solo conseguir empleo, sino la calidad de este. Esto dice que el problema no es solo que crezca la informalidad, sino la falta de empleo de calidad”, afirmó Magaña.

Señal de un problema más profundo

“La informalidad no implica que las personas no tengan horarios o responsabilidades. Muchas trabajan jornadas completas, pero sin seguridad social ni prestaciones”, señaló.

Agregó que esta condición se agrava en el caso de las mujeres, quienes suelen enfrentar una doble o incluso triple carga, al combinar empleo con responsabilidades familiares, lo que limita su acceso a trabajos formales.

Más personas buscan empleo o más horas

A esto se suma la subocupación, que alcanzó 6.7 por ciento de la población ocupada, es decir, cerca de 4.0 millones de personas que necesitan y están disponibles para trabajar más horas.

En conjunto, estos indicadores muestran que, aunque más personas están logrando insertarse en el mercado laboral, una parte importante lo hace en condiciones incompletas o precarias, lo que refuerza el avance de la informalidad.