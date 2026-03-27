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Méxicoviernes, 27 de marzo de 2026

Llega a Cuba cuarto envío de ayuda humanitaria de México

El embajador cubano, Eugenio Martínez agradeció la generosidad del pueblo mexicano

Roxana González

A través de un comunicado agregó que son más de 96 toneladas, principalmente de arroz y frijol, las que transportó el Buque de Apoyo Logístico Huasteco.

México es el país que más ayuda ha enviado a Cuba en los últimos meses con más de 2 mil toneladas, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene.

La llegada de la ayuda, este viernes, fue confirmada por el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, quien a través de un mensaje en sus redes sociales agradeció la generosidad del pueblo mexicano.

“El Huasteco arriba nuevamente a Cuba con más de cien toneladas de ayuda material del gobierno y pueblo mexicanos. Agradecidos por la generosidad y solidaridad mexicanas”, escribió el diplomático en su cuenta de X.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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