Pemex suma a Cuauhtémoc Cárdenas al Proyecto Energético de México

Presidirá la Comisión Consultiva del Petróleo, donde asesorará a Pemex sobre las condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria

Yazmín Morales

Durante el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos, declaró que Pemex no se repliega, no se entrega ni se somete.

El funcionario explicó que este cargo es un reconocimiento a la experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo de Cuauhtémoc Cárdenas.

La mandataria reconoció al excandidato presidencial por su lucha permanente por la soberanía energética y por enseñar al país que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México.