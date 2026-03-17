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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

Plan B no vulnera autonomía electoral ni paridad de género: Morena

El coordinador de Morena en el Senado rechaza críticas y asegura que la reforma respeta federalismo, INE y paridad; PRI la tilda de “machista” y MC advierte riesgos en revocación de mandato

Rafael Ramírez / El Sol de México

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis, donde se prevé la realización de ajustes de técnica legislativa antes de su eventual discusión en el pleno del Senado.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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