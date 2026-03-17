Plan B no vulnera autonomía electoral ni paridad de género: Morena
El coordinador de Morena en el Senado rechaza críticas y asegura que la reforma respeta federalismo, INE y paridad; PRI la tilda de “machista” y MC advierte riesgos en revocación de mandato
Rafael Ramírez / El Sol de México
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis, donde se prevé la realización de ajustes de técnica legislativa antes de su eventual discusión en el pleno del Senado.
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