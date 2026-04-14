Ha sido presidenta y secretaria general del PRI. También ha sido presidenta municipal de Metepec.

Rafael García

La prima del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que esta mañana presentó su renuncia al tricolor debido a que ya no hay lugar para ella.

“Ha cambiado. No califico ni descalifico, simplemente elijo que es distinto al PRI en el que en el que yo viví tantos años, y en este PRI de hoy pues no hay ciclo, no hay cabida para una mujer”, dijo en conferencia de prensa.

Indicó que en el PRI, en el que se desempeñó como dirigente y secretaria general, se formó y aprendió a hacer política en calle, pero reiteró que ese ya no es su lugar.

Carolina Monroy del Mazo se dijo convencida de que Somos México es una alternativa real, pues señaló que el país necesita alternativas diferentes para que haya cambios.

“Estoy convencida de que somos es una alternativa real de operación, de alternancia y de gobierno. Para reconstruir la conciencia moral de la patria, México necesita que hagamos algo”, señaló.

Afirmó que lo que menos se necesitan son pleitos entre partidos y gobierno, sino reconstruir una sociedad que ya está en crisis.

Carolina Monroy del Mazo fue presidenta municipal de Metepec, Estado de México, en 2012. Fue secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México y también ha sido legisladora en el Congreso de la Unión.

Además ha sido presidenta y secretaria general del PRI, así como jefa de oficina de la gobernatura de Oaxaca.

La secretaria general de Somos México, Edna Sonsa, aseguró que su trayectoria refleja una sólida experiencia en el servicio público, en el recorrido a lo largo del país, conociendo las causas más sensibles de la ciudadanía.

“Así como una destacada participación en la vida política nacional, sustentada en la vocación de servicio, la responsabilidad y el compromiso con México”, manifestó.