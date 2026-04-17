Publican decreto para la creación del Servicio Universal de Salud 

Con ello se busca que las instituciones públicas se conviertan en una red integrada para dar atención médica a cualquier persona que lo solicite.

Montserrat Maldonado

De acuerdo con el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el objetivo de esta iniciativa es garantizar que la población mexicana pueda atenderse en cualquiera de los sistemas de salud pública sin importar su derechohabiencia.

Credencial, aplicación y trámites que se podrán hacer con el SUS

Aunque hasta el momento solo se ha confirmado a dichas instituciones, el decreto establece que podrán integrarse otras instituciones prestadoras de servicios públicos de salud, como pueden ser los servicios de los ocho estados que no se afiliaron al IMSS-Bienestar.

Cabe señalar que será la Secretaría de Salud quien esté a cargo del SUS.

En el artículo Sexto se explica que la implementación del SUS se llevará a cabo de forma progresiva, considerando factores como el desarrollo de la aplicación digital de salud, la credencialización, la portabilidad de la información de salud de las personas y el expediente clínico electrónico.

Asimismo se menciona que el Servicio contará con un padrón nacional, administrado por la Secretaría de Salud, que se integrará a partir de que las personas se registren para solicitar su credencial. Dicho registro será gratuito, utilizando como identificador la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La credencial de salud estará asociada al expediente clínico electrónico a través del cual el personal podrá visualizar datos como antecedentes médicos, diagnósticos, tratamientos, estudios de laboratorio, estudios de gabinete y vacunación.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ofrecerá a través de la aplicación funciones como lograr agendar citas en línea, el acceso al expediente clínico electrónico y la visualización de recetas médicas electrónicas.

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Fechas de implementación

El decreto señala que la primera etapa iniciará el 1 de enero de 2027, y abarcará:

La segunda etapa iniciará el 1 de julio del 2027 donde se atenderán: