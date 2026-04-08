Ratifican a Roberto Velasco como nuevo canciller de México

El Senado de la República dio a conocer su ratificación con 80 votos a favor y 30 en contra

Roxana González

Con 80 votos a favor y 30 en contra, del PRI y el PAN, Roberto Velasco fue ratificado la tarde e este miércoles por el pleno del Senado de la República como nuevo canciller de México.

En medio de aplausos y abrazos de legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, el sustituto de Juan Ramón de la Fuente tomó protesta como nuevo responsable de la política exterior.

El nuevo canciller, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha gestionado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá desde junio de 2020, ⁠primero como ⁠jefe de la unidad para América ⁠del Norte y luego como subsecretario.

Por último, el nuevo canciller descartó cualquier posibilidad de que militares estadounidenses puedan actuar en territorio mexicano contra el narcotráfico, al señalar que “no es un escenario”.