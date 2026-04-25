elsoldemexico
Méxicosábado, 25 de abril de 2026

Prevé SCJN invalidar la objeción de conciencia en la Ley de Salud de Morelos

Artículos de la Ley de Salud de Morelos violaban el derecho a la salud al carecer de lineamientos específicos para ejercer la objeción de conciencia por parte del personal médico

Ariadna Lobo

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / León XIV: el año de la prudencia

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / Los Solana y el poder de la prensa

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Cuando nombrar la violencia no alcanza

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / De Tchaikowsky o la incomprensión

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES