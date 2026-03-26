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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Senado recibe paquete de reformas fiscales, de inversión e infraestructura

Todas las minutas serán turnadas a las comisiones correspondientes para su dictamen, paso previo a su discusión y eventual votación en el Pleno

Rafael Ramírez / El Sol de México

Asimismo, se dio entrada a la minuta que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, acompañada de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De acuerdo con la senadora, todas las minutas serán turnadas a las comisiones correspondientes para su dictamen, paso previo a su discusión y eventual votación en el Pleno.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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