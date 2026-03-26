Todas las minutas serán turnadas a las comisiones correspondientes para su dictamen, paso previo a su discusión y eventual votación en el Pleno

Rafael Ramírez / El Sol de México

Asimismo, se dio entrada a la minuta que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, acompañada de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De acuerdo con la senadora, todas las minutas serán turnadas a las comisiones correspondientes para su dictamen, paso previo a su discusión y eventual votación en el Pleno.